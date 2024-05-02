برلماني: اتحاد القبائل العربية سيكون له دور وطني تنموي

أكد النائب نشأت عباس، عضو مجلس النواب عن سوهاج، أن اتحاد القبائل العربية أسعدنا، مشيرا إلى أن هذا الاتحاد له دور وطني وتنموي، وما أسعدنا أن الاتحاد تم إعلانه من سيناء.

وقال نشأت عباس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، اتحاد القبائل العربية وسيناء أطلقوا اسم "السيسي على المدينة برغبة من الأهالي، للدور الكبير الذي قام به الرئيس في التنمية التي تمت بالوطن.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، لعب أدوارا وطنية مشهودة، مشيرا إلى أنه كان دائما داعما للجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب، حتى أنه أصبح مستهدفا من منصات الجماعة الإرهابية.