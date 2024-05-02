فريق ثلاث أخوات يستعد لطرح أول ألبوم

‏يستعد فريق ثلاثة أخوات لإطلاق أول ألبوم غنائي من إنتاجهم الألبوم عبارة عن 10 أغاني متنوعة الأغاني.

الألبوم ضم أغنيات من كلمات مايكل مجدي وأحمد إبراهيم ومحمد شافعي ومصطفى كاسبر وأحمد حسن وعمرو عادل وعليم ومن ألحان محمد تامر ومصطفي يسري وسامر أبو طالب وNadeem Gamal ومحمود ميري ونور عز العرب ومن توزيع تيام طارق ونديم جمال وحاتم محسن وياسر ماجد وهشام البنا وشندي وخليل.

الألبوم عبارة عن ثلاث أغاني جماعية للفريق وأغنيين بصوت محمد تامر وأغني بصوت حور تامر وأغني بصوت ماسة تامر أغنية Duo محمد تامر وحور تامر ويستعد الفريق لتصوير ثلاث أغاني ثلاث ثلاث أغاني فيديو كليب الفيديو من إخراج مروان مصطفى وسيتم الإعلان عن تفاصيل نزول أول تراكات القلب حيث سيقوم الفريق بطرح أو فيديو كل أسبوع بداية من آخر شهر مايو ولمده 10 أسابيع.