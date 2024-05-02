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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الحكومة: متواجدون على أرض الواقع لضبط أسعار السلع الغذائية

متحدث الحكومة
متحدث الحكومة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل كافة المعوقات أمام الشركات التي تضح استثماراتها في مصر، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية شريك أساسي وهام واستراتيجي لمصر في العديد من الصناعات بالإضافة إلى أن قطاع الصناعة بصفة عامة  ينال أولوية كبرى للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني،  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  التعاون مع شركات كوريا الجنوبية شهد تنوعا في جميع المجالات، وسيتم إضافة مجالات جديدة للتعاون مع الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة، موضحا: نحن بصدد عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة على رأسها قطاع الصناعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير السيولة الدولارية من أجل مواجهة أي تحديات اقتصادية أو دولية خلال المرحلة الراهنة.

المحتكرون

تابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومواجهة المحتكرين بالإضافة إلى ملف انخفاض الأسعار على مستوى الجملة والتجزئة والأيام القادمة ستشهد مزيدا من الانخفاضات في الأسعار.
 

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