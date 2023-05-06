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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دورات تدريبية وندوات إرشادية.. تعرف على نشاط معهد بحوث أمراض النباتات خلال أبريل

صدى البلد

أصدر معهد أمراض النباتات تقريرا يتضمن نشاطه خلال شهر أبريل ،وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

 وقال د محمود قمحاوى مدير المعهد إن التقرير تضمن الأنشطة الخدمية والبحثية والتدريبية والإنتاجية للمعهد على النحو التالي:


أولاً : متابعة الحالة المرضية للمحاصيل :
•  المرور على محافظات (المنيا – أسيوط – بنى سويف –الاسماعليه – الغربيه –الدقهليه) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر وكتابة التوصيات المناسبة.
•  المرور علي زراعات المانجو بمحافظات القليوبية والغربية والجيزة حيث لوحظت إصابات طفيفة في المزارع التي تم المرور عليها بالبياض الدقيقي وقد تمت التوصية بالرش بالمبيدات الموصى بها مع الاهتمام بالعمليات الزراعية.
•  المرور علي زراعات النخيل بتوشكي وتمت التوصية بالعلاجات المناسبة.
•  المرور علي محصول قصب السكر بمحافظتي قنا والاقصر ولوحظت إصابات بسيطة بالتفحم السوطي وتمت التوصية بإقتلاع النباتات المصابه وإعدامها قبل تمزق السوط وإنتشار الجراثيم وذلك بعد تغطيتها بأكياس بلاستيكيه حتي لا تنتشرالجراثيم على النباتات المجاوره.
•  المرور علي زراعات البصل في محافظات الوجه القبلي(الفيوم وبني سويف و المنيا وسوهاج وقنا) ومحافظات الوجه البحري(القليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة ودمياط والدقهلية)

ثانيآ : الإرشاد والتدريب:- 
ندوات إرشادية
• تنفيذ عدد 4 ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب محصول الفاصوليا وطرق العلاج والمكافحة ومتبقيات المبيدات بالمحصول وذلك فى الفترة من 26/3 وحتى 13/4/2023.
• تنفيذ ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب محصول الفراولة وطرق المكافحة بمحافظة القليوبية مركز( طوخ – القناطرالخيرية ) وذلك بتاريخ 30/4/2023.
• تنفيذ ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب محصول قصب السكر وطرق العلاج والمكافحة ومتبقيات المبيدات بالمحصول بمحافظة أسوان مركز (كوم امبو) وذلك بتاريخ  30/4/2023.

دورات تدريبية
• تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " كيفية زراعة النسيج النباتى " بمركز تدريب زراعة الأنسجة PT-CC وذلك فى الفترة من 9/4 وحتى 10/4/2023.
ايام حقل
• تنفيذ عدد11 يوماً حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول القمح وطرق مكافحتها بمحافظات مصر المختلفة.
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ثالثآ : النشاط البحثي:
تم نشر عدد 2 بحوث في مجلات علمية دولية

رابعآ: النشاط الإنتاجي
1- فحص عدد (397) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة  من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.
2- فحص عدد ( 38) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة 
3- الإشتراك فى أعمال (12) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة. 
4- فحص عدد (24) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض. 
5- فحص عينات نانو (5) عينات توفير النانو تكنولوجي.
6- شراء عدد (25) مركب نانو 
7-  فحص عدد (28) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.

أمراض النباتات النباتات الأنشطة الخدمية البحوث الزراعية السيد القصير السيد القصير وزير الزراعة

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