وزير الخارجية السعودي يلتقي برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، في مقر الوزارة بالرياض،اليوم السبت، برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كيروشي في دورتها الـ77.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الأوضاع الحالية في السودان، وأكد الجانبان على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر هذا اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتورعبدالعزيز الواصل ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.