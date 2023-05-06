آراء طلاب أولى ثانوي في امتحان اللغة العربية .. فيديو

بدأت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٣ لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس القاهرة والجيزة, حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مادة اللغة العربية.



وحرصت المدارس على تحقيق الانضباط والالتزام بالإجراءات المحددة بعدد الطلبة فى كل لجنة امتحانية وترك مسافات بين الطالب والآخر.

تقول ملك محمود إن امتحان اللغة العربية جاء في مستوي الطالب المتوسط، وأن مدته كانت مناسبة مع عدد الأسئلة، ولكنه يحتوي علي بعض النقاط التي تحتاج إلي تفكير وفهم.



وعلقت روان ناصر أن الامتحان جاء به نقاط كثيرة صعبة، وأن الاختيار بين المتعدد في غاية الصعوبة للطالب، ولايستطيع إبعاد أكثر من إجابة لأن الاختيارات معظمها تناسب الاجابة.

وأضافت ملك مصطفي "النحو جميل جدًا ومكنش صعب، وبالنسبة للنصوص والقراءة والبلاغة فيها حاجات كتيرة صعبة".