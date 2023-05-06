خبير: تقارير المؤسسات الدولية عن اقتصاد مصر غير دقيقة

علق الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، على تقارير بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية السلبية عن الاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني للدولة المصرية .

وقال مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية عن اقتصاد مصر غير دقيقة ومغلوطة ".

وأضاف مصطفى بدرة :" وكالة فيتش أكدت في تقرير لها في أبريل الماضي بأن قطاع البتروكيماويات في مصر من أهم القطاعات في معدلات النمو والتحسن ".

وتابع مصطفى بدرة :" تقارير المؤسسات الدولية الاقتصادية السلبية عن مصر تبعث رسالة للعالم بأن مصر غير مستقرة ".

وأكمل مصطفى بدرة :" التقارير السلبية تزيد من معدلات الشك في نفوس المستثمر الأجنبي بما يؤثر على الاستثمار ".