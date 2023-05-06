‏خبير : الاقتصاد المصري قوي ومتنوع والأكبر في المنطقة

‏قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري تاريخيا هو اقتصاد قوي وكبير ومتنوع ونحن الاقتصاد الأكبر في المنطقة والأكثر تنوعا ولدينا الحلول والأوراق التي نستطيع أن نتعامل من خلالها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذا الاقتصاد يواجه تحديات وهذا الاقتصاد نجح في برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016 نوفمبر 2019، ثم تعرض لمشكلة كورونا ثم الحرب الأوكرانية وواجهته مشكلة وتم تحديد حجم المشكلة وليست مصر وحدها هي التي تعرضت لمشكلة، متابعا أن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تم تحديد الفجوة التمويلية التي نحتاج تغطيتها وعندما ذهبنا إلى الصندوق لم يكن للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليار دولار ولكن كان الهدف الحصول على شهادة من الصندوق وأن يكون هناك برنامج معتمد ما بين مصر وصندوق النقد حتى يكون له تأثيراته الإيجابية لجذب الاستثمار المباشر وتحسين تصنيف مصر.

مؤسسات التصنيف

ونوه وليد جاب الله إن وجه الاستغراب اليوم هو التناقض ما بين بيانات جيدة من صندوق النقد الدولي الصندوق الذي يتحدث عن مصر احاديث إيجابية و المفاجأة ان مؤسسات التصنيف نجدها تبدأ أن تتجه اتجاه آخر، والتساؤل هنا هل هذه المؤسسات التي لها مندوبين داخل مصر هل تتأثر بـ السوشيال ميديا.