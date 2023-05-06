خبير اقتصادي: مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها في أصعب الظروف

علق الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، على تقارير بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية السلبية عن الاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني للدولة المصرية .

وقال مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التصنيف الائتماني هو قدرة الدولة أو المؤسسات بسداد التزاماتها ".

وأضاف مصطفى بدرة :" مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها والديون في أصعب الأوقات على مر تاريخها ".

وتابع مصطفى بدرة :" في 2011 كان الاحتياطي النقدي الأجنبي فيمصر انخفض لـ 12 مليار دولار لكن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها ".

وأكمل مصطفى بدرة :" وفقا للتقارير الاقتصادية الدولية مصر كانت في طريقها للإفلاس في 2011، ولكن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها ".

