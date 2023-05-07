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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للطلبة والشباب.. أفضل تابلت من سامسونج في السوق بسعر مناسب

سامسونج Galaxy Tab
سامسونج Galaxy Tab S7 FE

يعد تابلت Galaxy Tab S7 FE واحدا من أفضل أجهزة التابلت التي قدمتها شركة سامسونج للفئة المتوسطة والشبابية، التي يمكنها تحمل الاستخدام الثقيل حيث يضم الجهاز بطارية ضخمة مع أداء قوي بفضل معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

ويتوفر تابلت Galaxy Tab S7 FE في السوق المصري بسعر حوالي 16 ألف جنيه وذلك لنسخة 128/6 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

وجاء جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 FE بشاشة من نوع TFT LCD ، ودقة 1600x2560 بيكسل، وسمك 6.3 مم وعرض 185 مم، ووزن حوالي 608 جم، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وعدد من الألوان من بينها الأسود، والفضي، والوردي والأخضر.    

ويقدم جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 FE كاميرا خلفية أحادية بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 و30 إطار في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 إطار في الثانية.

ويحتوى جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 FE على بطارية ضخمة سعة 10090 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قلم ذكي Stylus ، ومنفذ للشحن من نوع USB Type-C 3.2 . 

ويعمل جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 FE  بمعالج من نوع Snapdragon 750G للنسخة التي تعمل بتقنية 5G أو معالج من نوع  Snapdragon 778G لنسخة Wi-Fi من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 و 256 جيجابايت قابلة للتوسيع. 

 

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