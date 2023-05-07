أبو مسلـم: كولر نجح في تثبيت تشكيل الأهلي.. وبيراميدز ينقصه بطولة

أشاد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق بأداء الفريق أمام بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري والتي جمعت الفريقين وانتهت بتتويج المارد الأحمر باللقب الثالث عشر في تاريخه بعد الفوز بهدف نظيف من ركلة جزاء سجلها علي معلول .

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ، نجح في تثبيت تشكيل الفريق بالمباريات الأخيرة ، و أصبح يعتمد على العديد من العناصر التي استعادت توهجها تحت قيادته مثل محمد هاني و كهربا و غيرهم بالإضافة إلى اكتشافه لمروان عطية لاعب خط الوسط الذي أصبح لا غنى عنه في تشكيلة القلعة الحمراء ".

وأضاف : " بيراميدز فريق مميز ، ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين ، و إدارة محترفة ، لكن ينقصـه التتويج ببطولة ، وكانت أمامه الفرصة للتتويج بالسوبر ، ومن قبلها كأس مصر".