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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صندوق الأمتعة يزيد من استهلاك وقود سيارتك .. اعرف التفاصيل

صندوق الأمتعة وزيادة
صندوق الأمتعة وزيادة استهلاك الوقود

يلجأ أصحاب السيارات غالبًا إلى تركيب أحد صناديق الأمتعة أعلى سقف السيارة أثناء الذهاب في رحلة، وذلك لزيادة مساحة التخزين بالسيارة لتستوعب جميع أغراض السفر، لكن لا يعرف البعض أن تركيب أو استخدام صناديق الأمتعة يزيد من استهلاك وقود السيارة خصوصًا إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية .

صندوق أمتعة السيارة 

القاعدة الأساسية أثناء قيادة السيارة هي عدم اصطحاب أغراض كثيرة سواء أثناء السفر أو التنقل، وذلك لان صندوق الأمتعة اذا كان به أغراض يزيد من استهلاك السيارة للوقود.

صندوق الأمتعة يزيد من استهلاك الوقود 

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وبالتالي يجب تفريغ صندوق الأمتعة الخاصة بسيارتك عند السفر أو التنقل، وذلك لأنه كلما ازدادت حمولة السيارة تؤثر بشكل سلبي على قيادة السيارة بمختلف الطرق، بالإضافة الي زيادة استهلاك نسبة الوقود المستخدمة لقطع مسافة معينة .

صندوق السيارة يؤدي الي زيادة استهلاك الوقود 

يحتوي صندوق الأمتعة أيضا في كثير من الأحيان علي وسائل مساعدة شتوية منها سلاسل الجليد والمجاريف وبالتالي لم يعد لهم أي أهمية في فصل الصيف، وتفريغهم من صندوق السيارة يسهم في توفير الوقود بنسبة تتراوح ما بين 2 إلي 5 %.

زيادة استهلاك الوقود بالسيارة 

الجدير بالذكر أنه يجب تنظيف صندوق الأمتعة جيدا، خصوصا منطقة العجلة الاحتياطية، وذلك لان الأوساخ والأتربة تتراكم به، مما يؤدي إلى ظهور روائح كريهة تصدر من صندوق الأمتعة، وعند تنظيفه لن تصدر منه هذه الروائح .

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