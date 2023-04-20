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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعليمات للحفاظ على النظام الميكانيكي للسيارة حتى تستمر بدون أعطال| تفاصيل

الحفاظ على النظام
الحفاظ على النظام الميكانيكي للسيارات

حماية النظام الميكانيكي لسيارتك جزء مهم لضمان عمل سيارتك بسلاسة وسهولة وبدون أعطال خلال الفترة الزمنية المقبلة، وذلك لان الحفاظ علي المكونات الميكانيكية للسيارة يؤدي الي مد العمر الافتراضي للسيارة، وذلك أيضا من شأنه أن يجعلك إلا تفكر في تغير السيارة ، لأنها تعمل بشكل جيد بسبب صيانتك المستمرة لها .

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يقدم موقع صدى البلد الإخباري تعليمات لحماية النظام الميكانيكي للسيارات :
 

1- الصيانة الدورية

 الصيانة الدورية

أهم عامل في الحفاظ علي النظام الميكانيكي الخاص بالسيارة هو الصيانة الدورية، وذلك لان متابعة السيارة بشكل مستمر يساعدك علي اكتساب المشاكل الصغيرة قبل تضخمها، ومن اهم الصيانات التي يجب متابعتها باستمرار، تغيير الزيت بشكل منتظم ، وتغيير فلتر الهواء ، واستبدال الردياتير ، واستبدال شمعات الإشعال.

2 - نظافة السيارة

نظافة السيارة

تتراكم الأوساخ والحطام على الهيكل السفلي للسيارة يؤدي إلى تآكل هيكل السيارة بمرور الوقت. ويمكن أن يتسبب الصدأ والتآكل في إتلاف المحرك والمكونات الأساسية الأخرى للسيارة، ومن هنا وجب الحفاظ علي السيارة نظيفة بشكل مستمر .

3-  مسؤوليه القيادة

مسؤوليه القيادة

القيادة بمسؤولية تأدي الي الحفاظ علي النظام الميكانيكي للسيارة، بالإضافة الي تجنب التسارع بشكل كبير، وتجنب الضغط علي الفرامل بشكل كبير أيضا، وهذا لان هذه التصرفات تزيد من الضغط علي محرك السيارة وناقل الحركة .

4- استخدام قطع غيار أصلية

استخدام قطع غيار أصلية

من المهم استخدام قطع غيار عالية الجودة" أصلية" مصممة لسيارتك خصيصا،  وذلك لان استخدام قطع غيار تقليدية و رخيصة يؤدي الي إضرار بسلامة النظام الميكانيكي .

5- استخدام جراج للسيارة

استخدام جراج للسيارة

السيارات لا تتحمل الظروف الجوية القاسية لفترات طويله، وبالتالي يجب أن يتم ركن السيارة بشكل صحيح في جرار أو تحت مظلة لتكون بعديا عن العوامل الجوية مثل الحرارة الشديدة أو البرودة أو الرطوبة اللذين يؤدون الي تآكل وتلف هيكل السيارة السفلي والأجزاء الميكانيكية.

استخدام جراج للسيارة قطع غيار أصلية مسؤوليه القيادة نظافة السيارة الصيانة الدورية الحفاظ علي السيارة الحفاظ علي محرك السيارة

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