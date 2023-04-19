اغتنم فرصة العيد.. سيارات أوتوماتيك بسعر أقل من 230 ألف جنيه

اعتاد المصريون على بيع وشراء سياراتهم المستعملة قبل الأعياد، لان أسعار السيارات ترتفع بعد الأعياد والمناسبات والمجتمعية، وبالتالي يغتنم أغلب المواطنين الفرصة ويقوم بشراء سياراتهم قبل الأعياد حتي لا يتعرضون الي زيادة أسعار السيارات بما يفوق توقعاتهم، ويتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من الإصدارات منها سيارة شيفروليه أوبترا، واوبل فيكترا، وميتسوبيشي لانسر، ورينو لاجونا، واسبيرانزا A620.

ويعرض موقع صدى البلد 5 سيارات مستعملة أتوماتيك أسعارها أقل من 230 ألف جنيه مصر :

1- شيفروليه أوبترا

تقدم سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2009 للبيع باللون الأسود، وتملك علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة محركها الي 1600 سي سي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنتين.

سيارة شيفروليه أوبترا 2009

تأتي سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- اوبل فيكترا

تحتوي سيارة اوبل فيكترا موديل 2008 علي محرك سعة 1600 سي سي، وتعرض سيارة اوبل فيكترا للبيع باللون الأسود، وقامت بقطع مسافة سير تصل الي 160 ألف/كم، وبها رخصة سارية .

اوبل فيكترا 2008

سعر سيارة اوبل فيكترا موديل 2008 في سوق المستعمل المصري يصل الي 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- ميتسوبيشي لانسر

قامت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 بقطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، وتنتمي ميتسوبيشي لانسر الي فئة السيارات السيدان، وتمتلك ناقل حركة أتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنه ونصف باسم المالك .

ميتسوبيشي لانسر 2007

يبلغ سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل 225 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- رينو لوجان

تعتمد سيارة رينو لوجان موديل 2010 علي علبة تروس أوتوماتيك، وقامت بقطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، بسبب محركها الذى ينتج قوة 1600 سي سي، وتقدم رينو لوجان للبيع باللون الأسود، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

رينو لوجان 2010

تتوافر سيارة رينو لوجان موديل 2010 بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- اسبيرانزا A620

زودت سيارة اسبيرانزا A620 موديل 2007 بعلبة تروس أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعة 2000 سي سي، وتقدم سيارة اسبيرانزا A620 للبيع باللون الفضي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

اسبيرانزا A620 موديل 2007

تباع سيارة اسبيرانزا A620 موديل 2007 في سوق السيارات المستعملة المصري بسعر 155 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .