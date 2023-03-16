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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمشاوير القريبة.. اسبيرانزا هاتشباك بـ 100 ألف جنيه

اسبيرانزا A113 موديل
اسبيرانزا A113 موديل 2012

تعتبر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 أحد أشهر سيارات الهاتشباك الصغيرة بالسوق المصري، وتتميز بإقتصاديتها وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود.

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وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

اسبيرانزا A113 موديل 2012

مواصفات السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012

تتوفر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانية تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر.

 

تتسارع السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 16 ثانية.

اسبيرانزا A113 موديل 2012

قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012

الطول الكلي: 3.700 متر

العرض الكلي: 1.587 متر

الارتفاع: 1.527 متر

الوزن الصافي: 1040 كيلومتر

سعة خزان الوقود: 43 لترا

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 نحو 160 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

 

سعر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

اسبيرانزا الهاتشباك A113 سوق المستعمل السيارات المستعملة

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