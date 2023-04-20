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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تكشف عن 3 سيارات كهربائية جديدة بمعرض شنجهاي

هوندا تكشف عن 3 سيارات
هوندا تكشف عن 3 سيارات كهربائية جديدة بمعرض شنجهاي

تخطط هوندا لإنتاج السيارات الكهربائية فقط في الصين بحلول عام 2035، وهذا هو السبب في أنها تعمل على 10 سيارات كهربائية جديدة قادمة بحلول عام 2027، الأول من بين تلك التي تم الكشف عنها Honda e: NP2 و e: NS2و e: ومخططات N SUV Prologue في شنجهاي، ومن المقرر أن تظهر لأول مرة في السوق الصينية في عام 2024.

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هوندا تكشف عن 3 سيارات كهربائية جديدة بمعرض شنجهاي

يمثل ثلاثي المخططات الجديدة الدفعة الثانية والثالثة من سلسلة e: Nمن هوندا، سيكونون بمثابة متابعة لـ HR-V-based e: NP1 / e: NS1 SUVs التي ظهرت لأول مرة في عام 2021 ، ومن المتوقع أن تنضم إليها نسخة الإنتاج من e: N2 سيدان.

 

تقترب النماذج الأولية e: NP2 و e: NS2من الإنتاج، وأكدت هوندا بالفعل أن مبيعات الطرازين ستبدأ في أوائل عام 2024، وتشترك سيارات الدفع الرباعي في جزء كبير من هيكلها ، وإن كان ذلك بوجوه مختلفة. 

هوندا تكشف عن 3 سيارات كهربائية جديدة بمعرض شنجهاي

تذكرنا المصابيح الأمامية في e: NP2 بسيارة رينو، في حين أن تصميمات LEDوواجهة e: NS2تشبه إلى حد كبير بيجو، تبدو ملامح النماذج الأولية متطابقة تقريبًا ، حيث تبدو وكأنها تطور لسيارة HR-V / Vezel الحالية مع سطح أكثر حدة وإحساس أقوى في كوبيه-SUV.

هوندا تكشف عن 3 سيارات كهربائية جديدة بمعرض شنجهاي

لم تكشف هوندا عن مواصفات e: NP2 / e: NS2 ، لكنها على الأرجح ستستخدم نفس الأسس التي تتميز بمخرجات طاقة متطابقة وقدرات البطارية، الاختلاف الرئيسي هو أن e: NP2سيتم تصنيعه بواسطة GAC Honda، و e: NS2بواسطة Dongfeng Honda.

هوندا تكشف عن 3 سيارات كهربائية جديدة بمعرض شنجهاي

صرحت شركة صناعة السيارات اليابانية أيضًا أن الجيل الجديد من طرازات e: Nسيكون لها "ذكاء شبه مستقبلي" ، مما يشير إلى أحدث إصدار مدعوم بالذكاء الاصطناعي من نظام Honda Connectللمعلومات والترفيه ووظائف ADASالمتطورة، وعدت هوندا أيضاً بديناميكيات القيادة الممتعة والتصميم الداخلي المرتب والمليء بالتكنولوجيا.

 

تريد هوندا أن تقدم حصريًا سيارات كهربائية وهجينة على نطاق عالمي بحلول عام 2040 ، على الطريق لتصبح علامة تجارية محايدة الكربون بحلول عام 2050.

شنجهاي هوندا honda SUV السيارات الكهربائية

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