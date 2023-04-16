لعمر أطول.. 6 نصائح للحفاظ على فرامل سيارتك

تعتبر الفرامل الخاصة بالسيارة ، او كما يطلق عليها البعض المكابح ، واحدة من أهم عوامل السلامة والامان داخل السيارة ، وهى المسؤول الاول والرئيسى عن ايقاف السيارة اثناء السير .

فرامل السيارة

لذلك لابد من عمل الصيانات الدورية للفرامل السيارة ، لانها جزء استهلاكى بشكل كبير بجسم السيارة ، اى انه عند عملها تقوم بتوليد قوة كبح شديدة عن طريق خلق قدرة هائلة من الاحتكاك والذي يصاحبه الحرارة المرتفعة، ويؤدي هذا الاحتكاك القوي إلى إيقاف سيارتك كلياً .

و من أبرز الأسباب لضعف فرامل السيارة ، هو تآكل وسادات الفرامل، او تآكل أقراص الفرامل ، او نقص زيت الفرامل ، وخلال السطور التالية سنتعرف على 6 نصائح للحفاظ على فرامل سيارتك من التلف .

1- حافظ على صيانة منظومة الفرامل

مثل كافة القطع الميكانيكية في سيارتك، تحتاج الفرامل إلى بعض الرعاية للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، لذلك يجب الحفاظ على صيانة فرامل السيارة في مواعيدها المقررة، وأثناء الفحص يجب التأكد من فحمات الفرامل وتغيير القطع التالفة، والتأكد أيضاً من عدم اعوجاج أقراص الفرامل، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات الزيت والتأكد من صلاحيته ويتراوح عمر زيت الفرامل من 2 إلى 3 سنوات.

2- حافظ على المسافات الأمنة مع السيارات الأخرى

للحفاظ على فرامل سيارتك يجب التقليل من الاحتكاك قدر الإمكان، لذلك يجب أن تترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الأمامية أثناء القيادة على الطرق، حتى لا تضطر إلى الضغط المتكرر على الفرامل، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتك وسلامة الأخرين بترك المسافات الأمنة على الطريق.

3- تجنب الضغط الزائد على الفرامل

عند السير في المنحدرات أو الطرق الممتلئة بالانعطافات الشديدة التي تتطلب تكرار الضغط على المكابح، يفضل أن تخفض سرعة سيارتك حتى لا تستخدم المكابح بطريقة زائدة عن الحد، حيث بإمكانك القيادة بسرعة مناسبة لتجاوز المنعطفات الشديدة، أو القيادة على الطرق المنحدرة ببطيء للحفاظ على سلامتك وللحفاظ على سلامة الفرامل.

تيل فرامل السيارة

4- السرعة الزائدة

تتسبب السرعات الزائدة بالكثير من الحوادث يومياً على المستوى العالمي، لذلك يجب التأكد من عدم تجاوز السرعات المقررة للطرق، حيث يتطلب الأمر الكثير من الضغط على فرامل سيارتك للحد من السرعة في المنعطفات أو عند الاقتراب من الإشارات المرورية، ومع تكرار عملية الضغط بقوة على المكابح لتفادي المخاطر يؤثر هذا بشدة على نظام الفرامل بأكمله.

5- تمهل قبل التوقف

عند القيادة على الطرقات المعتادة يومياً يسهل توقع الأماكن التي يصاحبها الكثافة المرورية الشديدة، أو الإشارات المرورية، وغيرها من المواقف التي تطلب تهدئة سرعة السيارة، لذلك يفضل أن تنظر للطرق بنظرة مستقبلية مع التوقف عن الضغط على دواسة الوقود لترك السيارة حتى تتمكن من التباطؤ بمفردها بدون الضغط على الفرامل لحين الحاجة إليها.

6- الوزن الزائد في السيارة

يتسبب الوزن الزائد في السيارة بزيادة الضغط على المحرك وناقل الحركة مع زيادة إستهلاك الوقود، بالإضافة إلى زيادة العبء الواقع على نظام الفرامل حيث يتطلب الأمر المزيد من القوة لكبح سرعة السيارة.