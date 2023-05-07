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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج مش هتحدثهم.. 18 جهازا شهيرا لن يتلقى تحديث أندرويد 14

أندرويد 14
أندرويد 14

أصدرت شركة سامسونج Samsung، مؤخرا تحديث One UI 5.0 المستند إلى نظام التشغيل Android 13، ومن المتوقع أن تحصل هواتف الشركة على الاختبار التجريبي لتحديث One UI 6.0 في شهر يوليو أو أغسطس.


ولكن مع إطلاق الإصدار المستقر من One UI 6.0 المستند على نظام التشغيل أندرويد 14 في وقت لاحق من هذا العام، لن تتلقى جميع أجهزة سامسونج هذا التحديث.

 

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وكانت سامسونج قد قامت بترقية سياسة دعم البرامج الثابتة الخاصة بها من سنتين إلى ثلاث سنوات، ثم التزمت بدعم بعض الأجهزة بـ 4 ترقيات رئيسية لنظام التشغيل أندرويد، لذلك فأن العديد من أجهزة Samsung Galaxy لن تتلقي تحديث One UI 6.0 مما يعني أنها لن تترقي إلى نظام التشغيل Android 14.

وإذا كنت تتساءل عما إذا كان هاتفك أو جهازك اللوحي Galaxy سيحصل على نظام التشغيل أندرويد 14، وواجهة المستخدم One UI 6.0، فإليك قائمة بالأجهزة التي لن تحصل على نظام Android 14 وستظل تعمل إلى الأبد بنظام التشغيل أندرويد 13.

وتشمل هذه القائمة أجهزة Samsung Galaxy التالية:

Galaxy S10 Lite
Galaxy S20 FE
Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Z Flip (LTE/5G)
Galaxy Z Fold 2
Galaxy A22 (LTE/5G)
Galaxy A32 (LTE/5G)
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy Tab A8 
Samsung Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab S6 Lite (2020)
Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

تلقت هذه الأجهزة بالفعل تحديثها الرئيسي الثالث لها، ودفعت سامسونج واجهة النظام الخاصة بها One UI 5 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، وفقا لسياسة تحديث برامج الشركة.

ومن المتوقع أن تكون سلسلة Galaxy S23، هي الأولى التي يتم ترقيتها إلى Android 14 و One UI 6.0، تليها سلسلة S-series الأقدم و Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5، اللذان من المتوقع إصدارهما في أغسطس المقبل.

سامسونج أندرويد 14 Android 14 تحديث One UI 6 0 Samsung Android 13

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