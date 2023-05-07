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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 17 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملة بالغربية

مخابز بلدية بالغربية
مخابز بلدية بالغربية

رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة، وتم تحرير 17 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفر الزيات، خلال 24 ساعة.

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وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر كفر الزيات، وحررت 17 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وأُحيلوا إلى النيابة.

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تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

أصحاب مخابز بلدية أصحاب مخابز بلدية وسياحية التفتيش على المخابز الغربية بالغربية بالغريية خبز غير مطابق للمواصفات

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