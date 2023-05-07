زراعة 100 مليون شجرة.. أستاذ بجامعة عين شمس يستعرض أهمية المبادرة الرئاسية

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس أهمية المبادرة الرئاسية الخاصة بزراعة 100 مليون شجرة لافتا الى انه تم زراعة 1.3 مليون شجرة ضمن المرحلة الأولى في العديد من المحافظات.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد في تصريحات تلفزيونية أنه عندما نتحدث عن زيادة المساحة الخضراء هذا يعني إضافة رقع حيوية جديدة تعمل علي تنقية الجو ، وأن التغيرات المناخية تطلب مننا جميعاً الحفاظ علي البيئة وبذل كل ما هو يساعد علي خفض الانبعاثات الكربونية وامتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي يسمى بالغازات الدفيئة التي تساعد علي زيادة درجة حرارة الجو .

وأشار أبو اليزيد إلى أن المدن الجديدة تُقام علي أساس مبدأ يسمى بالاستدامة ، فعندما يوجد بالمنطقة تشجير فإن ذلك يساعد علي وجود نسبة عالية من الأكسجين حيث أن الأشجار كائنات حية وعندما تتنفس يبدأ بخروج ثاني أكسيد الكربون ويدخل في دورة ثانية تسمى دورة "التمثيل الضوئي" ويعمل علي إخراج الأكسجين مما يساهم في تحسين البيئة وتلطيف الجو، كما أن هناك بعض المناطق التي لها ظهير صحراوي وعندما نهتم بالتشجير فيها تكون مصدات طبيعية للرياح ويكون الجو هادئ، مع زراعة 700 ألف شجرة بالغابات الشجرية حيث أن زراعة الأشجار تزداد في سرعة النمو ومع الوقت تعطي أنواع خشب جيدة وتستخدم في الصناعات.