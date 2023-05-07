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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد حصد لقب السوبر

صدى البلد

قررت إدارة النادي الأهلي صرف مكافأت خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد إضافة البطولة الثالثة لدولاب بطولاته في الموسم الحالي وذلك بالفوز علي بيراميدز بهدف نظيف وحصد لقب السوبر المصري نسخة 2021-2022 الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالأشراف علي قطاع الكرة علي التواصل مع مهند مجدي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة في أبوظبي والتشاور، وتم الإتفاق علي منح الفريق مكافأة إجادة .

كما قررت إدارة الأهلي صرف مكافأة شهر للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر نتيجة هذا الإنجاز خاصة أنها البطولة الثالثة حيث توج بلقبي سوبر بجانب كأس مصر والمركز الرابع في مونديال العالم، وعاشت البعثة الحمراء ليلة سعيدة في إمارة أبوظبي بعد حصد لقب السوبر المصري علي حساب بيراميدز.

وأنطلت الإحتفالات عقب التتويج بالكأس والميداليات ثم تحولت غلي فندق الإقامة حيث حضرت جزء من جماهير النادي الي هناك وترك مجلس الإدارة والجهاز الفني الحرية للاعبين في الإحتفال معهم، ثم قامت البعثة بمغادرة الفندق في الثانية صباحاً متوجه الي مطار أبوظبي حيث غادرت من هناك الي القاهرة في الرابعة فجراً ووصلت مطار القاهرة في التاسعة من صباح أمس .

 

قررت إدارة النادي الأهلي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بيراميدز لقب السوبر المصري العاصمة الإماراتية أبوظبي

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