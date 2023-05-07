وزير الخارجية: نعمل على دعم الأشقاء في سوريا للخروج من أزماتهم المستمرة.. فيديو

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه نعمل على دعمنا لأشقائنا في سوريا للخروج من أزماتهم المستمرة في القريب العاجل، مشيرا إلى أن تلك الأزمة امتدت تبعاتها السلبية من دمار وارهاب ونزوح ولجوء إلى سائر دول المنطقة والعالم.

وقال سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها، بجلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أنه بكل أسف، استمرت معاناة أشقائنا السوريين عاما تلو الأخر، نتيجة تعثر التوصل لتسوية سياسية للأزمة، وتعدد التدخلات الخارجية فيها.

وتابع وزير الخارجية سامح شكري، أنه لا يمكن نحن كدول عربية السكوت عن ما يحدث في سوريا، مؤكدا أن سوريا أصبحت رهينة للجماعات الإرهابية، التي زجت للساحة السورية بواسطة تنظيمات لتحقيق أغراض سياسية.

الشعب السوري بمفرده

وأشار سامح شكري إلى أن الشعب السوري بمفرده واجه تحديات كبيرة أثقلت كاهله.

