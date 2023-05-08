عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة، اليوم الأثنين، لاستكمال جدول الأعمال.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد رفع الجلسة العامة، أمس الأحد، بعدما أعاد تقرير اللجنة المالية عن قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين، إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة الدراسة في ضوء مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب.

 قرار مجلس الشيوخ، جاء بعدما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك مشروع لتعديل قانون نقابة التجاريين، مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأكد وزير المجالس النيابية، أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2018، وهو الآن أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلا: وهو من أولويات الحكومة.

توضيح الوزير، جاء ردا على سؤال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ما إن كان هناك مشروع قانون مقدم من هذا الشأن من عدمه.

وقال رئيس الشيوخ: الفترة المقبلة سيكون لنا وقفات ووقفات تشريعية وبحثية سلبا وإيجابا لنظر الملفات التشريعية التي تهم المواطنين.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة رئيس مجلس الشيوخ قانون نقابة التجاريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

رضا عبدالعال يفجر مفاجأه بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك في السوبر

غرامة مالية كبيرة.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك

مفاجأة حول تقنية الـvar في كأس السوبر.. نائب رئيس لجنة الحكام يكشفها

أمطار في عز الحر.. ماذا يحدث خلال طقس اليوم؟

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا .. 3 أزمات تطارد الترجي قبل مواجهة الأهلي

شتاء وبرودة في الصيف| الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس ومناطق هطول الأمطار ..تفاصيل

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا

يواصل التراجع .. أسعار الذهب في مصر الآن

ميدو يكشف حقيقة خوض مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر بدون تقنية فيديو

كيف أحافظ على الصلاة بشكل مستمر ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالة ميريام فارس....أعراض مبكرة لحصوات الكلى...هذه الأبراج تساعدك عند الإحتياج

بدلة رقص.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالة ميريام فارس

جدع و خدوم| 4 أبراج تساعدك عند الإحتياج ..هل أنت منهم

طريقة عمل حواوشي إسكندراني في البيت أحلى من المحلات

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ