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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة سوهاج: امتحانات نهاية العام تبدأ في 3 يونيو

الامتحانات
الامتحانات

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الخريطة الامتحانية لنهاية العام تبدأ في 3 من يونيو، مشيرًا إلى أنه تم إعلان الجداول للطلاب على منصة التعلم وأمام الإدارات العامة والفرعية في الكليات لشئون التعليم والطلاب، فضلا عن إعلانها على «الإيميل» المؤسسي الخاص بكل طالب في أي كلية، وذلك قبل بداية الامتحانات بشهر كامل.

وأضاف «عبدالخالق»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى مراعاة توزيع الطلاب بين مقري جامعة سوهاج القديم الذي يحتوي على 5 كليات والجديد الذي يحتوي على 17 كلية، حتى تكون الكثافة الطلابية منخفضة، وذلك من خلال توزيع الكليات عالية الكثافة على أيام مختلفة إلى جانب عقد الامتحان على فترتين صباحية وأخر بعد الظهيرة.

وأشار رئيس جامعة سوهاج،  إلى أن هناك تعليمات بألا تزيد كثافة أي لجنة طلابية عن 25 طالبا داخل القاعة الواحدة، ويكون داخل كل قاعة موظف ومدرس مساعد وملاحظ ومراقب، إلى جانب مشرف عام من أعضاء هيئة التدريس على كل مجموعة من القاعات، يأتي ذلك فضلا عن ضرورة تيسير السبل لأبنائنا الطلاب، مؤكدًا على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سير العملية الامتحانية بنجاح وأمان وشفافية.

جامعة سوهاج الخريطة الامتحانية الكليات هيئه التدريس إكسترا نيوز

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