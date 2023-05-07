الأعلى للجامعات الخاصة يحدد ضوابط تحويل الطلاب من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للدراسة بمصر

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد؛ لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.

وحضر الاجتماع د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 مايو الجاري، قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لمجموعة من القواعد والضوابط تتضمن: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعيًا للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وضمان المستوى العلمي الجيد للطالب.

وأضاف الوزير أن الطالب الذي يأتي من جامعة غير معتمدة، سيتم إجراء اختبار له، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.

وأوضح الوزير أنه تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد، مؤكدًا أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية وافق على الإجراءات التنفيذية التالية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وتشمل هذه الإجراءات:

1- قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية قبل اندلاع الأحداث الحالية في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية وفقًا للتخصص المُناظر الدراس به الطالب في الخارج على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

2- يشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

3- يتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للسعة الاستيعابية لكل جامعة كي يتم تحويل الطلاب إليها.

4- يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة على أن يقدم الطالب ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة روسية أو أوكرانية أو جامعة سودانية حتى العام الدراسي الحالي (2022/2023 ) وشهادة بالمقررات التى درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وفي حالة تعذر تقديم شهادات المقررات قبل بداية العام الدراسي (2023/2024) يصبح قرار التحويل منعدمًا.

5- في حالة التحويل من إحدى الكليات وكان الطالب قد اجتاز فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المُعتمدة بنجاح، تقوم الكلية المحول إليها الطالب بالنظر في المواد التي اجتازها الطالب أثناء دراسته بالجامعة بالخارج وذلك للنظر في معادلة تلك المقررات واستكمال أعمال المقاصة على أن تنتهي أعمال المقاصات قبل بداية العام الجامعي 2023/2024 ويُطبق هذا النظام على الطلاب المصريين الدارسين بروسيا وأوكرانيا والسودان بالجامعات المُعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والراغبين بالتحويل للدراسة بكليات مناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية بجمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة يتواصل الطالب مع أمانة المجلس الأعلى للجامعات من خلال المنصة الإلكترونية المُخصصة لهذا الغرض للحصول على إفادة باعتماد المجلس الأعلى للجامعات للكلية والجامعة الدراس بها بالخارج لتقديمها لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات قيده بالكلية المُناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية ولإجراء المقاصة العلمية المطلوبة.

6- الطلاب المسجلون بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات تنطبق عليهم نفس الشروط السابقة مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.

7- يتم إجراء الامتحانات في الكليات الحكومية الآتية:-

• امتحانات طلاب كليات الطب البشري تتم في كلية الطب جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان تتم في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

• امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتم في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات الهندسة تتم في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية بالجامعات الخاصة.

8- بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح حتى العام الدراسي الحالي 2022/2023 وقدموا إثبات قيدهم بالجامعات بدول روسيا وأوكرانيا والسودان، فيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المُسجلين بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أما إذا كانت غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فعلى الطالب التحويل للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفقًا للحد الأدنى عام حصوله على شهادة الثانوية، وفي حالة عدم تقديم إثبات قيدهم يقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بإحضار ما يثبت صحة قيدهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التحويل، وفي حالة تعذر تقديمه ذلك خلال الفترة المُحددة يصبح قرار التحويل منعدمًا ويكون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مسئول عن تنفيذ القرار.

9- لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.

10- على الطلاب الراغبين في التحويل تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية أثناء الدراسة في دول روسيا وأوكرانيا والسودان حتى العام الدراسي 2022/2023 بكافة طرق الإثبات.

11- يسري هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية حتى العام الجامعي 2022/2023 على أن تمتد فترة قبول أوراق التحويل من تاريخ صدور القرار وحتي بداية العام الجامعي 2023/2024.

12- الالتزام بأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011 فيما يتعلق بالآتي:

أ- أن يكون الطالب الراغب فى التحويل حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

ب- أن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.

13 - يقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بصحة البيانات المقدمة عن حالته الدراسية ويلتزم بتقديم الوثائق الدالة على ذلك والمعتمدة من جامعته ومن المكتب الثقافي قبل بداية العام الجامعي 2023/2024 (خلال 3 شهور).

14- يمكن للطالب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 والجامعات التي تم إنشاؤها باتفاقيات دولية في جمهورية مصر العربية وفقًا لقواعد القبول بتلك الجامعات.

15- يتم عمل تغطية إعلامية تفصيلية لشروط وقواعد تحويل الطلاب المصريين في روسيا وأوكرانيا والسودان إلى الجامعات المصرية المُشار اليها.

☆ طلاب كليات الطب بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية :-

1- الطلاب يدرسون في تلك الجامعات بنظام دراسة المواد وليس بالنظام التكاملي (Integrated) المتبع في النظام المصري الحالي.

2- دراسة هؤلاء الطلاب تعتمد على أن فترة الدراسة 6 سنوات وليست 5 سنوات طبقًا للمُتبع في النظام المصري حاليًا.

3- لابد من دمج هؤلاء الطلاب المُقيدون بالفرقة من الأولى إلى الثالثة مع الطلاب النظاميين داخل نفس الفرقة والتدريس في فصول منفصلة للطلاب من الفرقة الرابعة وحتى السادسة.

4- نظام القبول:

• الطلاب المقيدون في الفرقة الأولى يتم تسجليهم في الفرقة الأولى في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي.

• الطلاب المقيدون في الفرقة الثانية يتم تسجليهم في الفرقة الثانية في كليات الطب المصرية ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي على أن يتم تدريس مقررات الفرقة الأولى التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الثالثة.

• الطلاب المقيدون في الفرقة الثالثة يتم تسجليهم في الفرقة الثالثة في كليات الطب المصرية ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي على أن يتم تدريس مُقررات الفرقة الأولى والثانية التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الرابعة.

• الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023/2024 يعتبر فصل دراسي كامل يمتد إلى "15 إسبوعًا" وتصل ساعاته المعتمدة إلى 22 ساعة مُعتمدة.

☆ الطلاب من الفرقة الرابعة وحتى الفرقة السادسة :

• في هذه المرحلة على الطالب دراسة مواد إكلينيكية وعليه الإنتهاء منها ( الرمد – الأنف والأذن – الطب الشرعي – طب المجتمع – أمراض النساء والأطفال – الجراحة العامة – الباطنة العامة ).

• وعلى هذا، فإن كل هؤلاء الطلاب سوف يسجلون بالفرقة الرابعة بالجامعات الخاصة والأهلية التي يوجد بها مستشفيات جامعية، وفي حالة استكمال دراسة أحد هذه المواد على الطالب إثبات ذلك، من خلال بيان الدرجات والمحتوى العلمي المعتمد ليتم إعفاؤه منها.

هذا، وسوف يعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام القادمة رابطًا إلكترونيًا، يستطيع من خلاله الطلاب الراغبون في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية المصرية التقديم إلكترونيًا على هذا الرابط، بدءًا من يوم السبت الموافق 13 مايو القادم، للحصول على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات بوضعية الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها، من حيث إنها سبق اعتماد شهاداتها من عدمه، وسوف يتسلم الطالب هذه الإفادة في غضون 72 ساعة من تاريخ التقديم، من مقر المجلس الأعلى للجامعات بمقره بجامعة القاهرة.

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي