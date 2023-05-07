وكيل وزارة التعليم بسيناء يتابع امتحانات صفوف النقل للمدارس الفنية

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،محافظة شمال سيناء، امتحانات صفوف النقل لمدارس التعليم الثانوي الفني بمدينة العريش ..حيث تفقد لجان الامتحانات بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية للبنات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م.

جداريات:

وقد أدت طالبات الصف الأول الامتحان جداريات والبالغ عددهم (116) طالبة الامتحان في ماده اللغه الانجليزيه ، وبلغت نسبه الحضور (92%) وعددهم (207) طالبات الامتحان في الفتره الاولى في ماده اللغه العربيه.

وأدى الطالبات في الفترة الثانية في مادة التربية الدينية و بلغت نسبة (93%).

كما ادي طالبات الصف الاول مهني البالغ عددهم (102) طالبة الامتحان في الفترة الاولى في مادة الفيزياء العامة، وفي الفترة الثانية في مادة الامن الصناعي ، وبلغت نسبة الحضور (91%) تقريباً.

وأدت طالبات الصف الثاني مهني، والبلغ عددهم (110) في امتحان مادة اللغة العربية، وبلغت نسبة الحضور( 92) طالباً وطالبة.

