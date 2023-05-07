نظام قبول طلاب كليات الطب بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية في مصر.. تفاصيل

قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية وافق على الإجراءات التنفيذية التالية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وفيما يخص شروط قبول طلاب كليات الطب بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية :-

1- الطلاب يدرسون في تلك الجامعات بنظام دراسة المواد وليس بالنظام التكاملي (Integrated) المتبع في النظام المصري الحالي.

2- دراسة هؤلاء الطلاب تعتمد على أن فترة الدراسة 6 سنوات وليست 5 سنوات طبقًا للمُتبع في النظام المصري حاليًا.

3- لابد من دمج هؤلاء الطلاب المُقيدون بالفرقة من الأولى إلى الثالثة مع الطلاب النظاميين داخل نفس الفرقة والتدريس في فصول منفصلة للطلاب من الفرقة الرابعة وحتى السادسة.

4- نظام القبول:

• الطلاب المقيدون في الفرقة الأولى يتم تسجليهم في الفرقة الأولى في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي.

• الطلاب المقيدون في الفرقة الثانية يتم تسجليهم في الفرقة الثانية في كليات الطب المصرية ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي على أن يتم تدريس مقررات الفرقة الأولى التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الثالثة.

• الطلاب المقيدون في الفرقة الثالثة يتم تسجليهم في الفرقة الثالثة في كليات الطب المصرية ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي على أن يتم تدريس مُقررات الفرقة الأولى والثانية التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الرابعة.

• الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023/2024 يعتبر فصل دراسي كامل يمتد إلى "15 إسبوعًا" وتصل ساعاته المعتمدة إلى 22 ساعة مُعتمدة.

الطلاب من الفرقة الرابعة وحتى الفرقة السادسة :

• في هذه المرحلة على الطالب دراسة مواد إكلينيكية وعليه الإنتهاء منها ( الرمد – الأنف والأذن – الطب الشرعي – طب المجتمع – أمراض النساء والأطفال – الجراحة العامة – الباطنة العامة ).

• وعلى هذا، فإن كل هؤلاء الطلاب سوف يسجلون بالفرقة الرابعة بالجامعات الخاصة والأهلية التي يوجد بها مستشفيات جامعية، وفي حالة استكمال دراسة أحد هذه المواد على الطالب إثبات ذلك، من خلال بيان الدرجات والمحتوى العلمي المعتمد ليتم إعفاؤه منها.

وسيعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام القادمة رابطًا إلكترونيًا، يستطيع من خلاله الطلاب الراغبون في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية المصرية التقديم إلكترونيًا على هذا الرابط، بدءًا من يوم السبت الموافق 13 مايو القادم، للحصول على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات بوضعية الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها، من حيث إنها سبق اعتماد شهاداتها من عدمه، وسوف يتسلم الطالب هذه الإفادة في غضون 72 ساعة من تاريخ التقديم، من مقر المجلس الأعلى للجامعات بمقره بجامعة القاهرة.