امتحانات الترم الثاني بالمدارس تسير بهدوء لليوم الثاني.. لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.. وأزمة سقوط سيستم أبناؤنا في الخارج مستمرة

منع اصطحاب الهواتف المحمولة في لجان امتحانات الترم الثاني

مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم في امتحانات الترم الثاني

مرت امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل في المدارس بهدوء تام لليوم الثاني على التوالي بدون أي شكاوى او مشكلات تعكر سير العملية الامتحانية .

وفي محافظة القاهرة .. أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ،على سير امتحانات الترم الثاني 2023 اليوم بصورة جيدة ، مشددا على عدم وجود أي شكاوى.

وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن هناك غرفة عمليات منعقدة في مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تم ربطها بالإدارات التعليمية الـ 33 ، لتذليل أي عقبات تحدث في أي من لجان امتحانات الترم الثاني 2023 ، لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات

وتابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، انتظام سير أعمال امتحانات الترم الثاني 2023 بمدرسة أحمد منسي الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة الشروق التعليمية ، لتفقد امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف الرابع والخامس الابتدائي ،حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة الرياضيات .

كما مر مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على لجان امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصف الأول الإعدادي والتي كان يمتحن فيها الطلاب امتحان مادة الرياضيات ، كما تفقد أيضا مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة لجان امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الثانوي العام والتي كان يمتحن فيها الطلاب امتحان مادة اللغة العربية .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2023 ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة في لجان امتحانات الترم الثاني 2023 واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك .

وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أنه رصد اليوم هدوء وانتظام جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2023، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتفوق لجميع أبنائه الطلاب.

وفي محافظة الجيزة .. تابع اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل فى يومها الثاني .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أن امتحان الترم الثاني 2023 اليوم كانت في مستوي الطالب المتوسط ، وتم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم ، وجاءت الأسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، مؤكداً أنه قد تم توفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه في لجان امتحانات الترم الثاني 2023 في الجيزة ، امتحن اليوم:

طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادة العلوم والمهارات المهنية ، وبلغ إجمالي المقيدين 206888 وكانت نسبة الحضور97٪.

الصف الخامس الابتدائي؛ وبلغ إجمالي المقيدين 200309 وكانت نسبة الحضور 97٪، مادة العلوم والمهارات.

الصف الثاني الإعدادي ، وبلغ إجمالي المقيدين 166099 وكانت نسبة الحضور 96٪، وذلك في مادة العلوم.

الصف الثاني الثانوي ، وبلغ إجمالي المقيدين 71592 وكانت نسبة الحضور 99٪، وذلك في مادة اللغة العربية.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة: لقد تابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها ، مؤكداً على انضباط العملية الامتحانية ومتابعة دورية لمدراء العموم وعدم تواجد أى منهم فى مكتبه والتواجد المستمر فى ميدان العمل .

وفي مرسى مطروح .. قام عمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح بجولة تفقدية في عدد من مدارس إدارة مطروح التعليمية وذلك لمتابعة مسار امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة .

وأجري شحاته حوارا سريعاً مع بعض الطلاب خلال مروره على لجان امتحانات الترم الثاني 2023 ، تأكد خلاله أن الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط ، واطمأن علي وضوح الورقة الامتحانية وجودة طباعتها ومطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية والوزن النسبي وفقا للتعليمات الوزارية ، مشدداً على ضرورة مواصلة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية وتقدير المسئولية لضمان وصولها لبر الأمان وإعطاء كل طالب حقه كاملاً.

امتحانات أبناؤنا في الخارج

وبالنسبة لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج ، أدى اليوم الأحد 7 مايو 2023 من الساعة التاسعة صباحًا تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية ،كما أدى أيضا تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحان العلوم.

ولليوم الثاني على التوالي ، فوجئ الطلاب المتقدمين لتأدية امتحانات ابناؤنا في الخارج في جميع دول العالم ، بسقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج الالكترونية ، حيث امتلأت جروبات ابناؤنا في الخارج على فيس بوك ، بشكاوى تؤكد استمرار سقوط منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج لليوم الثاني على التوالي ، مما تسبب في عدم تمكن معظم الطلاب في معظم دول العالم من أداء امتحان اليوم إلكترونيًا على المنصة .

وقررت وزارة التربية والتعليم إتاحة تحميل نسخ إلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج على رابط منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج عبر الرابط التالي :

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/The2ndClass



وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تحميل نموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به وحل جميع الأسئلة وكتابة بيانات الطالب على نموذج الإجابة ، ثم تجميعها في آخر يوم ، ورفع أوراق الإجابة فقط لجميع امتحانات أبناؤنا في الخارج بالطريقة التي سوف تعلنها وزارة التربية والتعليم قبل نهاية الامتحانات.