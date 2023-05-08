هل يعود الابن الضال؟! رمضان صبحي يغازل القلعة الحمراء.. ومجلس الأهلي يخشى الغضب الجماهيري

كشفت الإعلامية سهام صالح، عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص إمكانية عودة رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت سهام صالح، أن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، يرغب في مصالحة جماهير الأهلي من خلال مقطع فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت سهام، خلال تقديم برنامجها "الكلاسيكو" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن رمضان صبحي نادم بشدة على رحيله من الأهلي، وقام بتوسيط بعض المقربين من مجلس إدارة النادي الأحمر لعودته.

واختتمت حديثها قائلة: ”مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب يرفض عودة اللاعب خوفا من غضب جماهير النادي”.



مشوار رمضان صبحي مع النادي الأهلي

وبدأ صبحي مسيرته مع النادي الأهلي، وظهر لأول مرة في سن 16 في 6 فبراير 2014 في مباراة من الدوري المصري الممتاز 2013-2014 ضد غزل المحلة تحت إدارة محمد يوسف.

وفي 16 يونيو 2014، سجل أول هدف له مع الأهلي في الفوز 3-0 على مصر للمقاصة، وفي 28 يونيو 2014 بدأ أساسيا في مباراة حاسمة ضد غريمه الزمالك وساعد فريقه على الفوز 1- صفر.

وفي 2 يوليو سجل هدفين ضد بتروجيت لتأمين فوز بنتيجة 4- صفر لصالح الأهلي وفاز الفريق بلقب الدوري، وفي مارس 2015 قام صبحي بتوقيع عقد طويل الأجل مع الأهلي.

وجذب صبحي اهتماما دوليا بعد أن وقف على الكرة في الفوز 2-صفر ضد الزمالك في 21 يوليو 2015، والذي تسبب في ركل حازم إمام لصبحي وتعرض إمام للطرد.

أرقام رمضان صبحي مع النادي الأهلي

وشارك رمضان صبحي في 124 مباراة مع النادي الأهلي وسجل 24 هدفا، حيث شارك في 82 مباراة في مسابقة الدوري المصري وسجل 19 هدفا، و8 مباريات في كأس مصر سجل فيها 3 أهداف، ولعب 3 مباريات كأس سوبر مصري.

وظهر رمضان صبحي في 31 مباراة قارية مع النادي الأهلي وسجل هدفين فقط.

بطولاته مع الأهلي

وحقق رمضان صبحي العديد من البطولات مع النادي الأهلي أبرزها الدوري المصري “3مرات” و كأس السوبر المصري “3 مرات”، و كأس الكونفدرالية الإفريقية “مرة واحدة”.





ماذا حقق الأهلي بعد رحيل رمضان صبحي؟

رمضان صبحي استمر دون خوض أي مباراة رسمية مع الأهلي منذ منتصف ديسمبر من عام 2019 وحتى انتهاء إعارته في الصيف الماضي، وعقب رحيله انتفض المارد الأحمر بعدد كبير من الألقاب لم يلحق بها ابن الـ 23 عاماً.

وعانق الأهلي لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي للمرة الخامسة على التوالي بعد رحيل رمضان رسمياً عن صفوف الفريق، كما حقق المارد الأحمر لقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وجاءت أهم ألقاب الأهلي بعد رحيل رمضان صبحي لصفوف بيراميدز من خلال الصعود لمنصة التتويج لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في النهائي، قبل أن يعانق لقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، ليفقد رمضان 4 ألقاب هامة كادت أن تُضاف إلى خزائنه ومسيرته مع النادي الأحمر، وتمكن الأهلي أيضا من تحقيق برونزية كأس العالم للأندية أيضاً وحصد المركز الثالث في الدوحة بعد رحيل رمضان لبيراميدز.



ولم يحقق رمضان صبحي أي ألقاب منذ رحيله عن الأهلي وخلال تواجده ضمن تشكيلة فريق نادي بيراميدز.