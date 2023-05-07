أحمد حسن يكشف حقيقة تجميد مجلس الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ، حقيقة ما يتردد عن إرسال الوزارة أو مديرية الشباب والرياضة في الجيزة، خطابًا إلى نادي الزمالك يفيد تجميد مجلس إدارة القلعة البيضاء .

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر داخل وزارة الرياضة: كل الكلام بتجميد مجلس الزمالك غير صحيح ولم نرسل أي خطاب للنادي من الأساس"



يذكر ان الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، اعتراضًا على عدم تنفيذ العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر، لتجاوزه في حق جماهير الأبيض.