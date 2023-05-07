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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها: مراعاة معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأسئلة الامتحانات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستعد الجامعات لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 طبقا للضوابط والقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وفقآ للخريطة الزمنية للامتحانات كما هي دون تغيير أو تأجيل أو تعديل.

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، في تصريح خاص لموقع صدى البلد إنه يجري في الوقت الحالي الاستعداد لامتحانات الفصل الجامعي الثاني وان ذلك يتم وفقآ للعدد من الإشتراطات التي وضعتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات وان الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات.

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واوضح سوسة، اننا نراعي اعتماد معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بشكل أساسي في وضع أسئلة الامتحانات، حيث يجب أن تكون الأسئلة متنوعة وشاملة المنهج بالكامل وأننا نراعي وجود أكثر من نموذج في الإمتحان، وأن هناك تعليمات موجهة لعمداء الكليات متمثلة في توفير بيئة هادية مناسبة لاختبار الطلاب، إلى جانب توفير كل المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالامتحان.

واشار رئيس جامعة بنها، أن الإمتحانات تعقد في لجان وانه قد انتهي زمن الإمتحان داخل الخيم وذلك في إطار التسهيل وتوفير اجواء تساعد الطالب علي إداء الإمتحان، وأن الإمتحانات تعقد علي فترات خلال اليوم الواحد لمنع الزحام والتكدس وأن الغرض والهدف الأساسي من عقد الامتحانات قياس نواتج التعليم والتعلم، مشيرآ إلي أنه يمنع الدخول بالساعات التكنولوجية الجديدة والموبايلات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات لتجنب كل محاولات «الغش».

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