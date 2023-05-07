نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود الدولة فى العناية بأصحاب الهمم

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر؛ بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو العناية والرعاية لأصحاب الهمم، مؤكدًا أن الدولة المصرية أولت أصحاب الهمم رعاية وعناية؛ انطلاقًا من حرص الشريعة الإسلامية عليهم، مؤكدًا على عناية ورعاية مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بهذه الفئات المتميزة من أصحاب الهمم حتى إنهم أصبحوا عوامل قوة داخل جامعة الأزهر وخارجها، مضيفين كل يوم جديدًا في سبيل تقدم الوطن.

وأشار إلى أن هدف المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، ينطلق من اهتمام ورعاية الدولة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة التي أولتهم قدرًا كبيرًا من العناية والرعاية في كل المجالات، وهو ما تنهجه جامعة الأزهر متمثلة في جهود مكتب التميز الدولي في دعم ذوي الهمم ومساعدتهم على تعلم القراءة بطريقة برايل، من خلال مبادرة: «المس حلمك» لتعليم ذوي البصيرة القراءة والكتابة والطباعة بطريقة برايل باللغة العربية والإنجليزية وغير ذلك مما يعينهم وييسر لهم سبل التعليم والتعلم بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم، إضافة إلى جهود لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة التي تولى أصحاب الهمم مزيدًا من الرعاية والدعم الشامل على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بإنشاء 17 مركزَ إبصارٍ؛ لخدمة أصحاب البصيرة من مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى توزيع عدد 507 جهاز لاب توب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، بجانب ذلك تم تدريب وتأهيل عدد 800 طالبٍ وطالبةٍ من أصحاب البصيرة على استخدام الحواسب في المذاكرة والامتحانات.