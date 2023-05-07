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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى تثير الجدل بملابس مكشوفة على انستجرام

ريم مصطفى
ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفي متابعيها بأحدث صورها و عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور الأشهر إنستجرام.

تألقت ريم بإطلالة جريئة، ارتدت توب حمالات اسود اللون، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مناسبة ووضعت لمسات من المكياج الناعم لتبرز جمال ملامحها العفوية ويمنحها إطلالة مشرقة.


ويُعرض حاليا للنجمة ريم مصطفى مسلسل "طير بنا يا قلبي" بطولة كلاً من دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

مسلسل طير بينا ياقلبي

تدور قصة مسلسل طير بينا ياقلبي حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" وأداروها بأنفسهم، بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في اطار اجتماعى لايت كوميدى.

وقدمت ريم مصطفى، في شهر رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٧_١٩١٦٢٣
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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٧_١٨٢٥١٢
اطلاله جريئه الفنانة ريم مصطفى بملابس مكشوفة تبرز جمال ملامحها مسلسل سره الباتع

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