فخري الفقي: الاقتصاد المصري أساسياته سليمة.. والسياحة أفضل بكثير مما كانت عليه

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري بصفة عامة أساسياته سليمة، إذ أن قاعدته الإنتاجية متنوعة، حيث لم يقل متوسط معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري خلال السنوات الثماني الماضية عن 4%، مشددًا على أن السياحة أفضل بكثير مما كانت عليه.

وأضاف «الفقي»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، أن 4% يعتبر معدل نمو حقيقي جيد، لافتًا إلى أنّ الاقتصاد المصري له 5 مصادر من النقد الأجنبي، مثل الصادرات البترولية وغير البترولية، السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ حصيلة هذه الـ5 مصادر من النقد الأجنبي تكفي مصر لتلبية احتياجاتها من وارداتها، وقسط الدين الخارجي، وإن كان هناك متبقي يضاف إلى البنك المركزي، وذلك في البنك المركزي، مشيرًا إلى وجود ندرة في النقد الأجنبي، وجاءت هذه الندرة من خروج الأموال الساخنة خلال 4 أشهر قبل وبعد الأزمة الأوكرانية بما يزيد عن 22 مليار دولار.