الشرقية للسكر: زيارة الرئيس السيسي لنا كانت حلم واستثماراتنا 400 مليون دولار

أكد اشرف محمود، أكبر مؤسسي شركة الشرقية للسكر، أن صناعة السكر من البنجر شهدت طفرة كبيرة خاصة وأنها صناعة لم تكن موجودة لان مصر كانت تنتج السكر من القصب، مشيرا إلى أن زراعة البنجر زادت في مصر من 25 ألف إلى 600 ألف طن في العقود الاخيرة.

وأضاف اشرف محمود، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنهم تعاونوا مع المزارعين لزيادة متوسط انتاج الفدان في مصر، قائلا: "نساعد الفلاح على زيادة انتاجه، والمصنع مصمم على مساحة مليون و800 ألف متر، ومصمم على أن يكون مجمع صناعي".

وأشار، إلى أن المصنع مخطط له يكون على الأقل 3 خطوط وكل خط ينتج 300 ألف طن وانتاج خطوط للخميرة والصناعات المكملة وكل ما يخرج من البنجر، معبرا عن أمنيته أن المرحلة الأولى تنضج وتستقر في خلال سنتين، مفيدا بأن حجم الاستثمار حوالي 400 مليون دولار، بالاشتراك مع صندوقين إقليمين واحد من الكويت والآخر من السعودية، كما أن الحكومة المصرية تدخل بجزء.

وعبر اشرف محمود، أحد أكبر مؤسسي شركة الشرقية للسكر، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصنع خلال احتفالات عيد العمال، قائلا: "زيارة الرئيس السيسي كانت مفاجئة لأنها كانت حلم ليا أن رئيس الجمهورية يجي يفتتح المصنع".