ماذا دار في لقاء ولي العهد السعودي ومستشار الأمن الأمريكي؟

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشار الأمن القومي الأمريكي السيد جيك سوليفان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب الأمريكي السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد بريت ماكجورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية السيد آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي السيدة أريانا بيرنجاوت.