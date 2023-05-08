نجل الفنان وحيد سيف: والدي صرف جميع أمواله على مرضه.. فيديو

قال الفنان أشرف سيف، إنه قام بعمل العديد من الأدوار الفنية الكوميدية علي المسرح بشكل كامل ولائق، مشيراً إلى أن بنسبة 99% من هذه المسرحيات لم يتم تسجيلها.

وأضاف "أشرف سيف" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أنه قام بالكثير من الأدوار الرومانسية في أعماله الفنية، ولكنه لم يكن يحب هذه الأدوار لأن هذه الأدوار بالنسبة له لا تبين موهبة الفنان الحقيقي.

وتابع أشرف سيف حديثه عن والده الفنان وحيد سيف: "بابا دا كان كوميديا متفردة جدا .. انا عمري ما شوفت فنان علي المسرح بيسيطر علي الناس ويفجر ضحكاتهم مثله".

وأوضح أشرف سيف، أن الفنان عادل إمام عندما سئل في إحدى البرامج التليفزيونية عن الفنان الذي يستطيع اضحاكه فأجاب بـ "الفنان وحيد سيف".

وأشار إلى أن والده الفنان وحيد سيف كان يقوم بالسؤال علي جميع اصدقائه في الوسط الفني ولكن عندما بدأ يشعر بالمرض لم يزوره أحد وهذا سبب له ألم نفسي كبير، لافتاً أنه صرف جميع أمواله علي مرضه.