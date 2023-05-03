بعد غياب سنوات.. عمرو الليثي يستضيف الفنان أشرف سيف

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي يوم الأحد القادم فى حلقة خاصة من برنامجه الشهير واحد من الناس الفنان أشرف سيف نجل الراحل وحيد سيف بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية.



ويتحدث أشرف سيف خلال الحلقة حول أسباب غيابه عن الوسط الفني ومفاجأة العودة مرة أخرى.



كما يتطرق سيف للحديث عن والده الراحل وحيد سيف وسبب تسميته بهذا الاسم، حيث أن وراء اسمه قصة يقوم بسردها خلال الحلقة، كما يتحدث أيضا خلال الحلقة عن كواليس عمله الشهير أهلا بالسكان والذى كان يعتبره شهادة ميلاده كفنان.



ويكشف العديد من الأسرار والكواليس عن مسيرته الفنية، ويذاع اللقاء الأحد المقبل في العاشرة مساء على شاشة الحياة.

عمرو الليثي يستضيف فتوح أحمد

حل الفنان فتوح أحمد ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي الأثنين الماضي وكشف فتوح أحمد العديد من الأسرار والكواليس خلال رحلته الفنية والتى تحمل 190 عملا ما بين تليفزيون وسينما ومسرح، كما تحدث عن أصوله الصعيدية وتأثيرها على مشواره الفني.

كما كشف فتوح أحمد عن علاقته بالفنانة نسرين ووالدتها، وتحدث عن ذكرياته مع مسلسل ليالى الحلمية، وسر تشاؤمه من مسلسل ذئاب الجبل، كما تحدث عن تجربته كرئيس البيت الفنى للمسرح، وكيف أقنع الفنان يحيي الفخرانى بالعودة للمسرح ليقدم ليلة من ألف ليلة على مسرح الدولة.