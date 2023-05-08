اتحاد الكرة يحسم الجدل حول صحة موقف كهربا من مشاركته في السوبر

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة التظلمات توقف قرارات لجنة الانضباط، وبالتالي مشاركة محمود كهربا صحيحة بشكل تام.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: الزمالك لديه كل الحق وجماهيره لديه كل الحق، خاصة أنه يستشهد بإيقاف إمام عاشور، ولكن لو حدث هذا الأمر سوف يتم إيقاف تنفيذ العقوبة.

وأضاف إيهاب الكومي: لا بد من إيقاف قرار بعقوبة كهربا خاصةً أن لجنة التظلمات قررت ذلك، لحين الفصل في قضية الأهلي، لأنه سيكون ظلم للاعب إيقافه ومن ثم يتضح بعد ذلك أن يكون لديه حق، وبالتالي سنكون أضعنا مجهوده لصالح فريقه.

وتابع: طلب الأهلي في التشكيك بشرعية لجنة الانضباط هو يسير به وفقًا لما يراه، ولكن اللائحة واضحة فيفا يمنحنا الحق في تعيين أعضاء حال استقالة اللجنة السابقة، لحين عقد أقرب جمعية عمومية".

وأردف: كنا نتمنى مشاركة الزمالك في السوبر المصري، ولكنه شأن داخلي بالنسبة لهم، وفي النهاية اتحاد الكرة، ليس طرفا في القضية المطروحة من خلاله.

وأضاف إيهاب الكومي عن طلب بيراميدز تأجيل مواجهة الإسماعيلي: اتحاد الكرة لن يتأخر عن أي نادٍ، ورابطة الأندية وعامر حسين المشرف على لجنة المسابقات سوف يعمل للصالح بكل تأكيد وسوف يتم نظر الطلب.