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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طريقة التقديم على مهنة السايس والأوراق المطلوبة.. تفاصيل

شروط مهنة السايس
شروط مهنة السايس

قننت الدولة مهنة السايس ووضعت لها شروطا واشتراطات للعمل بها بعيدا عن الممارسات العشوائية التي يمارسها البعض مدعيا العمل كسايس ويأخذ أموالا من المواطنين .

نظم قانون السايس وهو  قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 182 لسنة 2018، مهنة السايس وفقا لشروط محددة وهي..

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شروط مهنة السايس
 

_ إجادة  القراءة والكتابة.

-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

-ألا يقل سن من يريد الحصول على ترخيص العمل كسايس  عن ۲۱ سنة.

-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

-أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأكد قانون السايس أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

ويتم طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات مع الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز 10 سنوات، وذلك بمعرفة المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

و تئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة رسوم انتظار المركبات في الشوارع لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 

ويتم إلغاء رخصة مزاولة مهنة السايس في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من  اللجنة المختصة وذلك بقرار مسبب .

شروط مهنة السايس طريقة التقديم علي مهنة السايس مهنة السايس قانون السايس قانون انتظار المركبات في الشوارع

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