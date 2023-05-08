شاهد.. حماقى يشعل زفاف ابنة صديقه المنتج خالد عبد اللطيف

حرص الميجا ستار محمد حماقي على إحياء زفاف "غزل" ابنة صديق مشواره الفني المنتج خالد عبد اللطيف مدير أعمال المطربة أمال ماهر السابق والعريس احمد عبد الفضيل وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.

وشهدت فقرة حماقى، العديد من المواقف المثيرة والرومانسية بداية كلمة حماقى للعروسين ولصديقه لوالد العروس قائلا : " مبسوط إنى فى فرح غزل بنت صديق مشواري الفنى خالد عبد اللطيف وصاحب الفضل علي وعلى فنانين كتير " .. ليرد عبد اللطيف قائلا: " الحقيقة انت من يومك نجم".

واستكمل حماقى كلمته مازحا : " طبعا أنا الفرق بيني وبين عزل واخوها 5 سنين " .. لترد المطربة المعتزلة جينى زوجة الشاعر أمير طعيمة قائله : " تقريبا 3 سنين" وسط آجواء من البهجة.

وأشعل حماقي الحفل وصلات الغناء والرقص بين العروسين وأصدقائهما بعدد كبير من أغانيه الرومانسية المميزة وحرص على إهداء العروس أغنية "قالوا عنك" .. بالاضافة إلى "تك" تلبية لرغبة العروسين.

وخلال تقديم حماقي لأغنية "قلبى حبك جدا" قامت جيني بالعزف على آلة الدرامز خاصة أن الأغنية من كلمات زوجها الشاعر الكبير أمير طعيمة.

وكان ضمن الحضور الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، وطارق شقيق حماقى ، والمنتجين حمدى بدر ، وأحمد أيوب ، وحمادة بسيونى وتامر نعيم ، وامتد الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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