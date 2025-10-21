"التاجورى" يحذر المطاعم السياحية من أخطاء بيانات العاملين ويدعو لتوخى الدقة عند إدخالها إلكترونيًا

وجّه ياسر التاجورى ، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، تنبيهًا مهمًا إلى جميع الأعضاء بضرورة تحرى الدقة عند إدخال بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم على قاعدة بيانات العاملين الخاصة بالغرفة.

وأكد "التاجورى" أن الفترة الأخيرة شهدت ورود عدد من الكارنيهات الأمنية التى تتضمن أخطاء فى البيانات نتيجة إدخال معلومات غير دقيقة، مما تسبب فى تأخير عملية استخراج الكارنيهات وتحميل المنشآت تكاليف إضافية لإعادة إصدارها.

وأوضح أن أبرز الأخطاء التى تم رصدها تمثلت فى إدخال عنوان الإقامة بدلاً من العنوان المثبت فى بطاقة الرقم القومي، مشددًا على ضرورة مراجعة كافة البيانات والمستندات الخاصة بالعاملين قبل اعتمادها على النظام الإلكترونى.

وأكد رئيس الغرفة أن المسئولية تقع على المنشأة فى حال إدخال بيانات غير صحيحة أو غير مستوفاة، نظرًا لأن هذه البيانات تظهر مباشرة خلال الاستعلام الأمنى بوزارة الداخلية، مما يؤدى إلى تأخر أو رفض إصدار الكارنيهات.

واختتم "التاجوري" تصريحه بدعوة جميع الأعضاء إلى مراجعة بيانات العاملين بعناية، وتوعية المسئولين عن الإدخال داخل المنشآت بأهمية الالتزام بالتعليمات المعتمدة، حفاظًا على دقة قاعدة البيانات وضمان سرعة إنهاء الإجراءات الأمنية.