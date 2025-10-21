قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسلام صادق: رمضان صبحي خايف من الزمالك وعامل حساب لـ جماهير الأهلي
استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أخبار البلد

منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول جهود صندوق التنمية المحلية فى تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل فى إطار جهود الحكومة على تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل فى مختلف المجالات الإنتاجية وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بما يساهم فى تحسين دخل الأسر البسيطة بالقرى .

وأضافت د.منال عوض أن التقرير الذى تلقتها من قطاع الإدارة الاستراتيجية برئاسة الدكتور سعيد حلمي، أشار إلى قيام صندوق التنمية المحلية بضخ دفعة جديدة من التمويلات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الصندوق قام بتمويل 614 مشروعًا جديدًا خلال الفترة من 1 يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، بإجمالي تمويل بلغ 10 ملايين و181 ألف جنيه، استفاد منها 614 مواطنًا.

وأكدت د.منال عوض أن المرأة المعيلة كانت محورًا رئيسيًا للتمويل، حيث بلغت نسبة الإناث المستفيدات حوالي 70% (432 منتفعة) مقابل 182 من الذكور، في مشروعات متنوعة تغطي قطاعات اقتصادية مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات التمويل من المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية، داعية المهتمين إلى التوجه للوحدات المحلية بالمحافظات لتقديم الطلبات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المحلية وتحقيق الشمول الاقتصادي.

التنمية المحلية منال عوض صندوق التنمية الحضرية فرص عمل

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

أعمال التطوير الجارية بمجمع ملاعب نادي أبنوب الرياضي

محافظ أسيوط: استكمال تطوير مجمع ملاعب نادي أبنوب الرياضي ضمن خطة شاملة لتحديث المنشآت الشبابية

جانب من الحدث

إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة فى الخارجة ومناشدة للمرشحين بالالتزام بالقانون

حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

