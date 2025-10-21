منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول جهود صندوق التنمية المحلية فى تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل فى إطار جهود الحكومة على تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل فى مختلف المجالات الإنتاجية وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بما يساهم فى تحسين دخل الأسر البسيطة بالقرى .

وأضافت د.منال عوض أن التقرير الذى تلقتها من قطاع الإدارة الاستراتيجية برئاسة الدكتور سعيد حلمي، أشار إلى قيام صندوق التنمية المحلية بضخ دفعة جديدة من التمويلات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الصندوق قام بتمويل 614 مشروعًا جديدًا خلال الفترة من 1 يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، بإجمالي تمويل بلغ 10 ملايين و181 ألف جنيه، استفاد منها 614 مواطنًا.

وأكدت د.منال عوض أن المرأة المعيلة كانت محورًا رئيسيًا للتمويل، حيث بلغت نسبة الإناث المستفيدات حوالي 70% (432 منتفعة) مقابل 182 من الذكور، في مشروعات متنوعة تغطي قطاعات اقتصادية مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات التمويل من المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية، داعية المهتمين إلى التوجه للوحدات المحلية بالمحافظات لتقديم الطلبات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المحلية وتحقيق الشمول الاقتصادي.