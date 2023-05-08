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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| قصف روسي على أوكرانيا.. تفاصيل لقاء ولي عهد المملكة ومستشار الأمن الأمريكي

صدى البلد

روسيا تشن هجوماً واسعاً... وكييف تعلن تدمير 35 مسيّرة

ولي العهد يستعرض تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب وسط الإكوادور

الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق

 

اهتمت السعودية اليوم الإثنين بعدة احداث عالمية ومحلية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط القصف الروسي الذي شنته علي عدة مناطق باوكرانيا، وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، تدمير جميع الطائرات المسيرة إيرانية الصنع البالغ عددها 35 والتي أطلقتها روسيا خلال الليل على أهداف مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

 

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "شنت روسيا16 هجومًا صاروخيًا الليلة الماضية، لا سيما على مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا"..

وأضافت: "تم خلال اليوم الماضي إطلاق 61 غارة جوية و 52 هجومًا من أنظمة إطلاق الصواريخ الثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان".

وقال رئيس بلدية كييف كليتشكو إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في العاصمة وسط الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية

ونشرت صحيفة عكاظ تفاصيل لقاء ولي العهد و المسئول الأمريكي ، حيث استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشار الأمن القومي الأمريكي السيد جيك سوليفان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب الأمريكي السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد بريت ماكجورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية السيد آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي السيدة أريانا بيرنجاوت.

وافادت صحيفة المدينة بوقوع زلزال في الاكوادور، و أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، عن رصد زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر في منطقة الإكوادور.

ومن ناحية أخرى، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

ونقلت نفس الصحيفة تحذيرات مركز الأرصاد السعودي عن الطقس حيث حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لليوم الاثنين، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ، القصيم والمدينة المنورة.

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