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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فني مصاعد يسرق معدات اسانسير عقار بالمقطم

مصعد
مصعد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة ، القي رجال مباحث القاهرة القبض علي فنى مصاعد لسرقته معدات مصعد من داخل عقار بالمقطم ، وامر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان رجال وحدة مباحث قسم شرطة المقطم قد تمكنوا من ضبط فنى مصاعد مقيم بالقليوبية وبحوزته جوال بداخله سلك  نحاس خاص بالمصاعد "مجهول المصدر" ومفك وقصافة ومفتاح مصعد .

وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من داخل إحدى العقارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السلك الخاص بالمصعد بقصد التصرف فيها بالبيع .

وبإستدعاء فنى تركيبات بشركة المصاعد المسئولة تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .

سرقة قسم شرطة المقطم مباحث القاهرة المصاعد القاهرة

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