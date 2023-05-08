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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علماء الأوقاف: المؤمن أخلاق وقيم تتحرك على الأرض وفق منهج الله وشريعته

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

انطلقت في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، فعاليات الأسبوع الثقافي في ست وعشرين محافظة أمس الأحد، تحت عنوان: "نعمة الإيمان حقيقتها وشكرها" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

الإيمان الحقيقي

وأكد علماء الأوقاف، أن الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، وقد ربط العلماء بين الإيمان واليقين، وبين الإيمان والصدق، وبين الإيمان والأمانة، وبين الإيمان وعدم أذى الآخرين، وبين الإيمان والإحساس بالآخرين، فالإيمان الحقيقي أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك؛ لأنك تؤمن أن الأمر كله بيد الله وحده، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن المؤمن لا يمكن أن يكون كذَّابًا ولا غشَّاشًا، ولا خدَّاعًا، ولا خائنًا، ولا غدَّارًا، ولا مخلفًا للوعد، بل هو أخلاق وقيم تتحرك على الأرض وفق منهج الله وشريعته، وأن المؤمن سهل هين لين، يألف ويؤلف، ودود ، رحيم، كريم، صادق أمين.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

1- ففي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفولي.
2- وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التقوى.
3- وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدنا عمرو بن العاص.
4- وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.
5- وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد 6 أكتوبر.
6- وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الروضة.
7- وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.
8- وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإسماعيلي.
9- وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التنعيم.

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10- وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشامخية.
11- وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر.
12- وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمري.
13- وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشرقي.
14- وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد أحمد البدوي.
15- وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المندرة البحري.
16- وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.
17- وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق.
18- وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.
19- وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البري.
20- وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأباصيري.
21- وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد خاتم المرسلين.
22- وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الكبير.
23- وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الزهراء.
24- وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح (الاستاد).
25- وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد يوسف.
26- وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.

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