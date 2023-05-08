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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تتسلم أربع قطع أثرية من إيطاليا ..صور

قطع آثرية
قطع آثرية

تسلمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار صباح اليوم بمقر ديوان عام وزارة الخارجية المصرية، أربع قطع أثرية قادمة من إيطاليا، بعد نجاح جهود استردادها وإثبات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

وأعرب د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن كامل تقديره للتعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، وكذلك السلطات الإيطالية في استرداد هذه القطع، وإتمام عملية تسليمها ووصولها إلى أرض الوطن اليوم، الأمر الذي يؤكد حرص كافة الجهات المعنية على الحفاظ على التراث الإنساني لكافة شعوب العالم.

من جانبه قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إن القطع التي تم تسليمها اليوم تم استردادها خلال فترات سابقة وتسليمها للسفارة المصرية في إيطاليا، وهي تتكون من جزء من غطاء تابوت من الخشب عليه خطوط طولية تحتوى بداخلها صف من العلامات الهيروغليفية من العصر المتأخر، وكان قد تم ضبطه بمدينة أوريستانو خلال عام 2017، وقطعتين صغيرتين من الفخار تمثلان الجزء العلوى من تمثال لسيدة من الفخار وإناء صغير من الفخار بفوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن من العصر اليوناني الروماني واللاتي تم ضبطهم في ميناء جنوة عام 2018، بالإضافة إلى قطعة تمثل عمود جد بطول 2.5 سم، تم استردادها من متحف تورينو وتسلمتها السفارة المصرية في 14 نوفمبر عام 2022.

وأشار أنه من المقرر إيداع القطع المستردة بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

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السياحة والاثار أربع قطع أثرية قطع أثرية إيطاليا مصر

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