أول تعليق من بن غفير على إلغاء الاتحاد الأوروبي حفلًا دبلوماسيًا في إسرائيل

سخر وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من قرار بعثة لاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل إلغاء فعاليات حفل "يوم أوروبا" على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية إرساله ممثلاً عنها في الحدث.

وقال بن غفير في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية: "الاتحاد الاوروبي الذي يدعي تمثيل الديموقراطية يتعامل بسياسة تكميم الافواه على نحو غير دبلوماسي".

من جانبها، قالت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، "يتطلع وفد الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، للاحتفال بيوم أوروبا في التاسع من مايو كما يفعل كل عام. للأسف اضطررنا هذا العام لإلغاء الحفل الدبلوماسي لأننا لا نريد أن نوفر منصة لشخص تتعارض آرائه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان "مع ذلك، سيتم الحفاظ على يوم أوروبا الذي يعد حدثا ثقافيا للشعب الإسرائيلي، من أجل الاحتفال مع أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل بالعلاقة الثنائية القوية والبناءة".

وخلال الفترة الماضية، ضغط الاتحاد الأوروبي على الحكومة الإسرائيلية، لثنيها عن قرار إرسال إيتمار بن غفير ممثلا لها إلى الحفل الدبلوماسي الذي ينظم في التاسع من مايو كل عام.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي أبدى اعتراضه على مشاركة بن غفير في الحدث، بسبب آرائه السياسية، التي تتنافى مع قيم الاتحاد الأوروبي.