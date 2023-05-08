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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية يوصي بغلق 8 منشآت طبية مخالفة

حملات تفتيش
حملات تفتيش

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، شملت المرور على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

 

 

و أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 86 منشأة طبية، تشمل 41 عيادة خاصة، و25  مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 5مراكز غير مرخصة.

 

وأشار فؤاد إلى استصدار قرارات إغلاق لـ8  منشآت مخالفة، وإعادة فتح منشأة واحدة  بعد استيفاء الشروط  فضلاً عن فحص 3 مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة".

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