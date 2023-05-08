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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإدريسي: استغلال أصول الدولة من أهم موضوعات الحوار الوطني

صدى البلد

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن أصول الدولة من اهم الموضوعات المطروحة في الحوار الوطني، حيث أنها تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد المصري، كما أن هناك أصول مستغلة، و آخرى غير مستغلة، و يمكن بتغييرات بسيطة في نظام الإدارة لها يتم استغلالها بشكل كبير يصب في مصلحة اقتصاد الدولة، و يحميها من البيع، و التصفية.

و أضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر تقرير في ديسمبر الماضي عن بعض المخالفات التي تحدث أثناء عمليات التصفية لبعض أصول الدولة، فالاهتمام بها و تنميتها افضل على المستوى الاقتصادي من التصفية.

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و أوضح أستاذ الاقتصاد أن استغلال أصول الدولة لتوفير عائدات للخزانة العامة يتم عن طريق معرفة المشكلات التي تواجهها و وضع خطط لحلها و معرفة كيفية زيادة إيراداتها، حيث يمكن عمل شراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق بعض المكاسب و حماية الأصول من التصفية.

و أشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن وزارة التخطيط قطعت شوطا كبيرا في رصد  الأراضي و المباني المملوكة للدولة و الغير مستغلة، مثل مبنى الحزب الوطني القديم، و هذا الرصد يساعد في معرفة الطرق الصحيحة لاستغلالها كتوجيهها للمستثمرين، و استغلالها في جذب مزيد من الاستثمارات.


و لفت "الإدريسي" إلى أن صندوق مصر السيادي ملقى على عاتقة مسؤلية استغلال أصول الدولة، حيث أنه معني بعمليات تسويق، و جذب استثمارات مباشرة لبعض الأصول.

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